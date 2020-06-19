- MSB: "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız 3 PKK'lı...
- MSB: "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.
- MSB: "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi."
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 03:44 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › - MSB: 'Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız 3 PKK'lı... - Son Dakika
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