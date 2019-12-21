MSB: "Başika üs bölgesinde Nil virüsü nedeniyle bir asker şehit oldu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Başika üs bölgesinde Nil virüsü nedeniyle bir asker şehit oldu' - Son Dakika

MSB: "Başika üs bölgesinde Nil virüsü nedeniyle bir asker şehit oldu"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Başika Üs bölgesinde nöbet esnasında sivrisinek ısırmasından kaynaklanan Batı Nil Virüsü enfeksiyonu ile rahatsızlanan bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Başika Üs bölgesinde nöbet esnasında sivrisinek ısırmasından kaynaklanan Batı Nil Virüsü enfeksiyonu ile rahatsızlanan bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başika Üs bölgesinde nöbet esnasında sivrisinek ısırmasından kaynaklanan Batı Nil Virüsü enfeksiyonu ile rahatsızlanan bir kahraman silah arkadaşımız, 12 Eylül 2018 tarihinden bu yana yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 07:40 Kaynak: İHA
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