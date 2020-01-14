MSB: "Batan balıkçı gemisinde kaybolan 3 vatandaşımızdan 2.'sinin de naaşı bulundu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Batan balıkçı gemisinde kaybolan 3 vatandaşımızdan 2.'sinin de naaşı bulundu' - Son Dakika

MSB: "Batan balıkçı gemisinde kaybolan 3 vatandaşımızdan 2.'sinin de naaşı bulundu"

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Kilyos açıklarında Rus tankeri ile çarpışarak batan balık gemisinde kaybolan 3 kişiden ikincisinin naaşının da çıkarıldığını bildirdi.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Kilyos açıklarında Rus tankeri ile çarpışarak batan balık gemisinde kaybolan 3 kişiden ikincisinin naaşının da çıkarıldığını bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Kilyos açıklarında Rus tankeri ile çarpışarak batan balıkçı gemisinde kaybolan üç vatandaşımızdan ikincisinin naaşı da, TCG ALEMDAR gemimizde bulunan kurtarma timi tarafından tespit edilerek çıkarıldı. TCG ALEMDAR gemimizin arama faaliyetleri devam ediyor." - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:41 Kaynak: İHA
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