Son Dakika › Güncel › MSB: 'Batan balıkçı gemisinde kaybolan 3 vatandaşımızdan 2.'sinin de naaşı bulundu' - Son Dakika
MSB: "Batan balıkçı gemisinde kaybolan 3 vatandaşımızdan 2.'sinin de naaşı bulundu"
7 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Kilyos açıklarında Rus tankeri ile çarpışarak batan balık gemisinde kaybolan 3 kişiden ikincisinin naaşının da çıkarıldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:41 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Kilyos açıklarında Rus tankeri ile çarpışarak batan balık gemisinde kaybolan 3 kişiden ikincisinin naaşının da çıkarıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kilyos açıklarında Rus tankeri ile çarpışarak batan balıkçı gemisinde kaybolan üç vatandaşımızdan ikincisinin naaşı da, TCG ALEMDAR gemimizde bulunan kurtarma timi tarafından tespit edilerek çıkarıldı. TCG ALEMDAR gemimizin arama faaliyetleri devam ediyor." - ANKARA
Son Dakika Kayıp balıkçılarla ilgili şok iddia: Ruslar bizi gördü, durmadan devam etti Üzüm üreticisi 'gezen tavuk' hayalini gerçekleştirdi! Şimdi siparişlere yetişemiyor Bu fotoğraf Giresun'da çekildi! Görenler anlam veremedi, gerçeği şoför ortaya çıkardı ABD'den dikkat çeken S-400 açıklaması: Türkiye baskıya boyun eğmedi