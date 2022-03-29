MSB, mayın arama faaliyetlerinden görüntüler paylaştı - Son Dakika
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MSB, mayın arama faaliyetlerinden görüntüler paylaştı

29.03.2022 11:16

MSB, mayın arama faaliyetlerinden görüntüler paylaştı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yüzer ve uçar unsurların Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyetlerini sürdürdüğünü duyurdu.

MSB, mayın arama faaliyetlerinden görüntüler paylaştı

İSTANBUL - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yüzer ve uçar unsurların Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyetlerini sürdürdüğünü duyurdu. Bakanlık çalışmalardan görüntüler de paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, son zamanlarda özellikle İstanbul Boğazı ve çevresinde ortaya çıkan deniz mayınları konusunda arama, keşif ve gözetleme görevlerine ağırlık verdi. Konu hakkında Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimize bağlı yüzer ve uçar unsurlarımız, Batı Karadeniz'de (İstanbul Boğazı yaklaşma sularında) mayın arama faaliyeti kapsamında keşif ve gözetleme görevine devam ediyor" denildi. Öte yandan söz konusu paylaşımda çalışmalardan görüntüler de yer aldı. Çalışmalar hem havadan helikopterler hem de denizden deniz unsurları ile icra ediliyor.

MSB, mayın arama faaliyetlerinden görüntüler paylaştı
MSB, mayın arama faaliyetlerinden görüntüler paylaştı
MSB, mayın arama faaliyetlerinden görüntüler paylaştı
MSB, mayın arama faaliyetlerinden görüntüler paylaştı
MSB, mayın arama faaliyetlerinden görüntüler paylaştı
MSB, mayın arama faaliyetlerinden görüntüler paylaştı
MSB, mayın arama faaliyetlerinden görüntüler paylaştı

YORUMLAR
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Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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