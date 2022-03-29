MSB Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyeti sürüyor - Son Dakika
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MSB Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyeti sürüyor

29.03.2022 11:30

MİLLİ Savunma Bakanlığı, mayın arama faaliyeti kapsamında, Batı Karadeniz'de keşif ve gözetleme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, mayın arama faaliyeti kapsamında, Batı Karadeniz'de keşif ve gözetleme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetlerimize bağlı yüzer ve uçar unsurlarımız, Batı Karadeniz'de (İstanbul Boğazı yaklaşma sularında) mayın arama faaliyeti kapsamında keşif ve gözetleme görevine devam ediyor denildi.

Paylaşımda, mayın arama faaliyetleri ile ilgili görüntüler de yer aldı.

Daha önce de Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında ve İstanbul Boğazı açıklarında tespit edilen 2 mayın, Sualtı Savunma Timleri'nce imha edilmişti.

MSB Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyeti sürüyor
MSB Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyeti sürüyor

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İstanbul Boğazı, Batı Karadeniz, Milli, Mayın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyeti sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyeti sürüyor - Son Dakika
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