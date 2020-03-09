MSB: "Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir insansız hava aracı, sebebi henüz... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir insansız hava aracı, sebebi henüz... - Son Dakika

MSB: "Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir insansız hava aracı, sebebi henüz...

6 saat önce

MSB: "Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir insansız hava aracı, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düşmüştür.

MSB:

MSB: " Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir insansız hava aracı, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düşmüştür. Herhangi bir can kaybına sebep olmayan olayla ilgili olarak kaza kırım ekibince gerekli inceleme başlatılmıştır." - ANKARA

İnsansız Hava Aracı, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:52 Kaynak: İHA
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