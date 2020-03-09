MSB: Batman'dan havalanan İHA henüz belirlenemeyen nedenle düştü - Son Dakika

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MSB: Batman'dan havalanan İHA henüz belirlenemeyen nedenle düştü
6 saat önce
Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir insansız hava aracı (İHA) henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:00 Kaynak: AA
Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir insansız hava aracı (İHA) henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, herhangi bir can kaybına sebep olmayan olayla ilgili kaza kırım ekibince inceleme başlatıldığı bildirildi.
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