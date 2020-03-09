MSB: Batman'dan havalanan İHA henüz belirlenemeyen nedenle düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Batman'dan havalanan İHA henüz belirlenemeyen nedenle düştü - Son Dakika

MSB: Batman'dan havalanan İHA henüz belirlenemeyen nedenle düştü

6 saat önce

Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir insansız hava aracı (İHA) henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

MSB: Batman'dan havalanan İHA henüz belirlenemeyen nedenle düştü, System.String[]

Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir insansız hava aracı (İHA) henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, herhangi bir can kaybına sebep olmayan olayla ilgili kaza kırım ekibince inceleme başlatıldığı bildirildi.

İnsansız Hava Aracı, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:00 Kaynak: AA
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