MSB: "Bayrak bir milletin onurudur.
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MSB: "Bayrak bir milletin onurudur.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:22 Kaynak: İHA
MSB: "Bayrak bir milletin onurudur. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC Bayrağı'nın yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rum Yönetiminin cesaretlendirdiği bu ırkçı saldırılar, KKTC Bayrağı'nın Adada ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır." - ANKARA
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