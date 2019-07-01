Son Dakika Haberleri: MSB: "Bazı sosyal medya hesaplarında Libya'da gözaltına alınanlar arasında askeri personel olduğuna...
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MSB: "Bazı sosyal medya hesaplarında Libya'da gözaltına alınanlar arasında askeri personel olduğuna...

42 dakika önce

MSB: "Bazı sosyal medya hesaplarında Libya'da gözaltına alınanlar arasında askeri personel olduğuna yönelik bilgiler paylaşılmaktadır.

MSB:
MSB: "Bazı sosyal medya hesaplarında Libya'da gözaltına alınanlar arasında askeri personel olduğuna yönelik bilgiler paylaşılmaktadır. Söz konusu bilgiler gerçek dışı olup, dış güçlere hizmet eden düşmanca bir tavır niteliğindedir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:19 Kaynak: İHA
Libya, Söz, Güncel
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