MSB: "Bazı sosyal medya hesaplarında Libya'da gözaltına alınanlar arasında askeri personel olduğuna...
42 dakika önce
MSB: "Bazı sosyal medya hesaplarında Libya'da gözaltına alınanlar arasında askeri personel olduğuna yönelik bilgiler paylaşılmaktadır.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:19 Kaynak: İHA
MSB: "Bazı sosyal medya hesaplarında Libya
'da gözaltına alınanlar arasında askeri personel olduğuna yönelik bilgiler paylaşılmaktadır. Söz
konusu bilgiler gerçek dışı olup, dış güçlere hizmet eden düşmanca bir tavır niteliğindedir." - ANKARA
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