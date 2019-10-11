Son Dakika Haberleri: Son dakika: MSB, Kamışlı ve Derik'te sivil halkın hedef alındığı haberlerini yalanladı
Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: MSB, Kamışlı ve Derik'te sivil halkın hedef alındığı haberlerini yalanladı

Son dakika: MSB, Kamışlı ve Derik'te sivil halkın hedef alındığı haberlerini yalanladı

43 dakika önce

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın Kamışlı ve Derik'te sivil halkı hedef aldığı yönündeki haberlerin akıl sınırlarını zorladığını söyleyerek, "Bu bölgelerde TSK'ya ait operasyon unsuru bulunmamaktadır" dedi.

Son dakika: MSB, Kamışlı ve Derik'te sivil halkın hedef alındığı haberlerini yalanladı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerince Kamışlı ve Derik'teki sivil halkın hedef alındığına dair yalan haberleri akıl sınırlarını zorluyor. Bu bölgelerde TSK'ya ait hiçbir operasyon unsuru bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kardeş ülke Azerbaycan'dan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

Kirli tuzak ifşa oldu! Teröristler havan saldırılarını kiliseden yapıyor

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Türkiye ile DEAŞ'ı karşı karşıya getirmeyi mantıklı bulmuyorum

Bebek, Derik, TSK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son dakika: MSB, Kamışlı ve Derik'te sivil halkın hedef alındığı haberlerini yalanladı İstanbul'da iki doktor arasında bıçaklı kavga! 1 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 15:17:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Son dakika: MSB, Kamışlı ve Derik'te sivil halkın hedef alındığı haberlerini yalanladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]