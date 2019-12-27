MSB: "(Bedelli askerlik) Vatandaşlarımızın ödemelerini en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: '(Bedelli askerlik) Vatandaşlarımızın ödemelerini en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar... - Son Dakika

MSB: "(Bedelli askerlik) Vatandaşlarımızın ödemelerini en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığınca 2019 yılının genel değerlendirmesi kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığınca 2019 yılının genel değerlendirmesi kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. (4)

"Bedelli askerlikten yararlanacak vatandaşlarımızın hak kaybına uğramaması için ödemelerini en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir"

MSB: (Bedelli askerlik) Vatandaşlarımızın ödemelerini en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar...

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:43 Kaynak: AA
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