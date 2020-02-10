MSB: "Belirlenen hedeflere meşru müdafaa kapsamında atışlar devam etmektedir. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Belirlenen hedeflere meşru müdafaa kapsamında atışlar devam etmektedir. - Son Dakika

MSB: "Belirlenen hedeflere meşru müdafaa kapsamında atışlar devam etmektedir.

6 saat önce

MSB: "Belirlenen hedeflere meşru müdafaa kapsamında atışlar devam etmektedir.

MSB:

MSB: "Belirlenen hedeflere meşru müdafaa kapsamında atışlar devam etmektedir. Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmamış, bırakılmayacaktır." - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
Şehit ateşi Gaziantep'e düştü Şehit haberini cenazeye giderken aldılar Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

Son Dakika Haberleri
00:31 Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz ile birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti
00:09 Mucize Doktor'un 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nazlı'nın aşk itirafı Ali Vefa'yı heyecanlandırıyor
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli, klip çekimini koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 02:24:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB: "Belirlenen hedeflere meşru müdafaa kapsamında atışlar devam etmektedir. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]