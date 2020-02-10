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MSB: "Belirlenen hedeflere meşru müdafaa kapsamında atışlar devam etmektedir.
6 saat önce
MSB: "Belirlenen hedeflere meşru müdafaa kapsamında atışlar devam etmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:07 Kaynak: İHA
MSB: "Belirlenen hedeflere meşru müdafaa kapsamında atışlar devam etmektedir. Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmamış, bırakılmayacaktır." - ANKARA
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