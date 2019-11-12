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MSB: "Beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı"

7 saat önce

Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı.

MSB:

Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı" bilgisini paylaştı. Paylaşımda, ortak kara devriyesine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:05 Kaynak: İHA
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