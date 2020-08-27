MSB: "Beyrut'taki patlamada hasar gören Bangladeş'e ait BNS BIJOY'un Türkiye'ye intikaline başlandı" - Son Dakika

MSB: "Beyrut'taki patlamada hasar gören Bangladeş'e ait BNS BIJOY'un Türkiye'ye intikaline başlandı"

Milli Savunma Bakanlığı, Beyrut'ta meydana gelen patlamada hasar gören Bangladeş Donanması'na ait BNS BIJOY'un TCG İNEBOLU tarafından Türkiye intikal ettirildiğini açıkladı.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Beyrut'ta meydana gelen patlamada hasar gören Bangladeş Donanması'na ait BNS BIJOY'un TCG İNEBOLU tarafından Türkiye intikal ettirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Beyrut'ta meydana gelen patlamada hasar gören dost ve kardeş Bangladeş Donanmasına ait BNS BIJOY'un TCG İNEBOLU tarafından yedeklenerek Türkiye'ye intikal ettirilmesine başlanmıştır. BNS BIJOY'un gerekli onarımları Türk Deniz Kuvvetleri imkanları ile yapılacaktır" denildi. - ANKARA

Bangladeş, Türkiye, Beyrut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 21:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MSB: 'Beyrut'taki patlamada hasar gören Bangladeş'e ait BNS BIJOY'un Türkiye'ye intikaline başlandı' - Son Dakika

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