Msb Bilgilendirme Toplantısı - Bm, NATO ve İnsani Yardım Faaliyetleri
1 saat önce
- Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop'un konuşması ANKARA - MSB Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
- Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop'un konuşması ANKARA - MSB Halkla İlişkiler
Daire Başkanlığınca bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta düzenlenen toplantıda Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, brifing verdi. (6)
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:02 Kaynak: AA
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