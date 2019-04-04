Son Dakika Haberleri: Msb Bilgilendirme Toplantısı - Bm, NATO ve İnsani Yardım Faaliyetleri

Msb Bilgilendirme Toplantısı - Bm, NATO ve İnsani Yardım Faaliyetleri

1 saat önce

- Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop'un konuşması ANKARA - MSB Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

- Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop'un konuşması ANKARA - MSB Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta düzenlenen toplantıda Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, brifing verdi. (6)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:02 Kaynak: AA

Halkla İlişkiler, Güncel
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