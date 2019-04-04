Msb Bilgilendirme Toplantısı - Yeni Askerlik Sistemi Çalışmaları
5 dakika önce
- Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop'un açıklamaları ANKARA - MSB Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
- Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop'un açıklamaları ANKARA - MSB Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta düzenlenen toplantıda Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, brifing verdi. (7)
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:49 Kaynak: AA
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