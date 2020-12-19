MSB: "Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı tamamlandı" - Son Dakika

MSB: "Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı tamamlandı"

19.12.2020 14:02

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çorlu'daki 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının "NATO VJTF Tugayı Karargahı Sertifikasyon Denetlemesi" kapsamında yapılan "Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı"nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çorlu'daki 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının "NATO VJTF Tugayı Karargahı Sertifikasyon Denetlemesi" kapsamında yapılan "Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı"nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çorlu'daki 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının NATO VJTF Tugayı Karargahı Sertifikasyon Denetlemesi kapsamında icra edilen Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı başarıyla tamamlandı. Tatbikata 23'ü müttefik ülkelerden olmak üzere toplam 392 personel katıldı."

Öte yandan, tatbikata ilişkin görüntüler, MSB'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

MSB: Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı tamamlandı
MSB: Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı tamamlandı
MSB: Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı tamamlandı
MSB: Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı tamamlandı
MSB: Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı tamamlandı
MSB: Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı tamamlandı
MSB: Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı tamamlandı
MSB: Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı tamamlandı
MSB: Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Bilgisayar, Piyade, Çorlu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MSB: 'Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı tamamlandı' - Son Dakika


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