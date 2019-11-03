Son Dakika Haberleri: MSB: "Bilinmelidir ki Avrupa ile terörizm arasındaki son engel olan Türkiye, terörizmle savaşın...
Son Dakika Güncel MSB: 'Bilinmelidir ki Avrupa ile terörizm arasındaki son engel olan Türkiye, terörizmle savaşın...

MSB: "Bilinmelidir ki Avrupa ile terörizm arasındaki son engel olan Türkiye, terörizmle savaşın...

6 saat önce

MSB: "Bilinmelidir ki Avrupa ile terörizm arasındaki son engel olan Türkiye, terörizmle savaşın cephe ülkesidir.

MSB:

MSB: "Bilinmelidir ki Avrupa ile terörizm arasındaki son engel olan Türkiye, terörizmle savaşın cephe ülkesidir."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:54 Kaynak: AA
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