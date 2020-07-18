MSB: "Bir terörist, Mardin'de hudut karakoluna teslim oldu" - Son Dakika

MSB: "Bir terörist, Mardin'de hudut karakoluna teslim oldu"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan PKK/YPG'li bir teröristin, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan PKK/ YPG'li bir teröristin, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor.
Bu kapsamda, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan PKK/YPG'li bir terörist daha Nusaybin'deki hudut karakoluna teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 09:35 Kaynak: AA
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