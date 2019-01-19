Son Dakika Haberleri: MSB: Bir yılda 2 bin 442 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Bir yılda 2 bin 442 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından, 2018'in başından bugüne kadar 74'ü sözde lider kadroda toplam 2 bin 442 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirdi.

MSB: Bir yılda 2 bin 442 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığından, 2018'in başından bugüne kadar 74'ü sözde lider kadroda toplam 2 bin 442 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:30 

Ekonomi
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