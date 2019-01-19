MSB: Bir yılda 2 bin 442 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığından, 2018'in başından bugüne kadar 74'ü sözde lider kadroda toplam 2 bin 442 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından, 2018'in başından bugüne kadar 74'ü sözde lider kadroda toplam 2 bin 442 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:30
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