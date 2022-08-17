MSB: "Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman... - Son Dakika
Üye Girişi

MSB: "Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman...

17.08.2022 10:02
MSB: "Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman...

MSB: "Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Topçu Söz. Er Enes Gazi Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur.

MSB: "Birecik/ Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Topçu Söz. Er Enes Gazi Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." - ANKARA

YORUMLAR
500
Şehit Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun cenazesi, memleketine uğurlandı Şehit Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun cenazesi, memleketine uğurlandı Roketli saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Cirnooğlu için tören düzenlendi Roketli saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Cirnooğlu için tören düzenlendi
Kaynak: İHA

Gazi Özdemir, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman... - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:44 Fatih Erbakan'dan "kalp krizi" çıkışı: Yerli ve yabancı uzmanlar, rahatsızlıkların mRNA aşıları sebebiyle olabileceğini ifade ediyor
09:49 Adana'da sulama kanalı faciası! Aynı noktadan 4 günde 3 ceset çıkarıldı
09:28 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan sol beke transfer talebi
09:14 Yaylara düşen çocuğun imdadına son anda demiryolu çalışanı yetişti
08:43 Yeni gelin Petek Dinçöz'den nikah masasından kalkar kalkmaz soyadı hamlesi geldi
08:43 Başkentte bıçak ve silah kullanılan kavga korku dolu anlara neden oldu
08:10 Bakan Fatih Dönmez cevapladı! Sabit yaz saati uygulaması devam edecek mi?
08:36 Drift yapıp tartıştığı aracın camlarını yumruklayan kamyonet şoförüne ceza yağdı
04:03 23. yıl dönümünde Marmara depreminde hayatını kaybedenler karanfillerle anıldı
01:54 14 yaşındaki çocuk tartıştığı yengesini pompalıyla öldürüp kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 10:02:59. #1.11#
SON DAKİKA: MSB: "Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement