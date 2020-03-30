MSB: Birliklerde belirli periyotlarla dezenfeksiyon yapılıyor - Son Dakika

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MSB: Birliklerde belirli periyotlarla dezenfeksiyon yapılıyor
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, birliklerdeki tüm ortak kullanım alanlarında, belirli periyotlarla dezenfeksiyon yapıldığı açıklandı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, birliklerdeki tüm ortak kullanım alanlarında, belirli periyotlarla dezenfeksiyon yapıldığı açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "COVID-19 ile mücadele kapsamında birliklerimizdeki tüm ortak kullanım alanlarında ve sık kullanılan yüzeylerde belirli periyotlarla dezenfeksiyon yapılmaktadır. COVID-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 02:36 Kaynak: DHA
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