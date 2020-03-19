MSB: Birliklerde dezenfekte işlemleri hassasiyetle uygulanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Birliklerde dezenfekte işlemleri hassasiyetle uygulanıyor - Son Dakika

MSB: Birliklerde dezenfekte işlemleri hassasiyetle uygulanıyor

16 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında birliklerde dezenfekte işlemlerinin hassasiyetle uygulandığını açıkladı.

MSB: Birliklerde dezenfekte işlemleri hassasiyetle uygulanıyor, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında birliklerde dezenfekte işlemlerinin hassasiyetle uygulandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapan personelimizin, koronavirüs salgınından etkilenmemeleri için kişisel korunmaya yönelik bilgilendirme yapılmakta, birliklerimizde dezenfekte işlemleri hassasiyetle uygulanmaktadır" denildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:57 Kaynak: DHA

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