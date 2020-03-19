MSB: Birliklerde dezenfekte işlemleri hassasiyetle uygulanıyor - Son Dakika

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MSB: Birliklerde dezenfekte işlemleri hassasiyetle uygulanıyor
16 dakika önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında birliklerde dezenfekte işlemlerinin hassasiyetle uygulandığını açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında birliklerde dezenfekte işlemlerinin hassasiyetle uygulandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapan personelimizin, koronavirüs salgınından etkilenmemeleri için kişisel korunmaya yönelik bilgilendirme yapılmakta, birliklerimizde dezenfekte işlemleri hassasiyetle uygulanmaktadır" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:57 Kaynak: DHA
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