MSB: Birliklerde dezenfekte işlemleri sürdürülüyor - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamında birliklerdeki tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemlerinin sürdürüldüğü açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tüm yurtta olduğu gibi Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlerde de koronavirüs tedbirleri alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda; birliklerimizdeki tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemleri titizlikle sürdürülüyor" dedi.