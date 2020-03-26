MSB: Birliklere girişlerde sıkı önlemler uygulanıyor - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamında birliklere girişlerde sıkı önlemlerin uygulandığı açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "COVID-19 virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında yurt genelindeki birliklerimize girişlerde sıkı önlemler uygulanıyor. Kışlalara giriş yapan personelin ateşi ölçülüyor, nizamiyeler düzenli olarak dezenfekte ediliyor" denildi.

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Haber: ANKARA, -