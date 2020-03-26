MSB: Birliklere girişlerde sıkı önlemler uygulanıyor - Son Dakika

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MSB: Birliklere girişlerde sıkı önlemler uygulanıyor
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamında birliklere girişlerde sıkı önlemlerin uygulandığı açıklandı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamında birliklere girişlerde sıkı önlemlerin uygulandığı açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "COVID-19 virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında yurt genelindeki birliklerimize girişlerde sıkı önlemler uygulanıyor. Kışlalara giriş yapan personelin ateşi ölçülüyor, nizamiyeler düzenli olarak dezenfekte ediliyor" denildi.
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Haber: ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 04:43 Kaynak: DHA
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