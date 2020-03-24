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MSB: "Birliklerimizdeki ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemleri titizlikle sürdürülüyor"
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), askeri birliklerdeki tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), askeri birliklerdeki tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, bakanlık bünyesindeki birimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alınmaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu kapsamda, birliklerimizdeki tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemleri titizlikle sürdürülüyor." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:22 Kaynak: AA
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