Son Dakika Haberleri: MSB: Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

2 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Bitlis'in Hizan bölgesine düzenlenen ve hava unsurları ile desteklenen operasyonlarda en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Bitlis'in Hizan bölgesine düzenlenen ve hava unsurları ile desteklenen operasyonlarda en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verldi:
"Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekatları ile desteklenen ve halen devam eden Hizan/Bitlis bölgesindeki operasyonlarda en az 2 terörist etkisiz hale getirildi."


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:02 Kaynak: DHA
Hizan, Milli Savunma Bakanlığı, Bitlis, Güncel
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