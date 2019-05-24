MSB: Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
2 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Bitlis'in Hizan bölgesine düzenlenen ve hava unsurları ile desteklenen operasyonlarda en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:02 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Bitlis
'in Hizan
bölgesine düzenlenen ve hava unsurları ile desteklenen operasyonlarda en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı
'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verldi:
"Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekatları ile desteklenen ve halen devam eden Hizan/Bitlis bölgesindeki operasyonlarda en az 2 terörist etkisiz hale getirildi."
- Ankara
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