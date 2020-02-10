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MSB: "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize...
6 saat önce
MSB: "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:07 Kaynak: İHA
MSB: "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." - ANKARA
Son Dakika Yerel kaynaklar son dakika olarak duyurdu: Türk ordusu Serakib'e ilerliyor SMO, Esad rejimine ait bir askeri aracı patlattı İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı Çatıdan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti