MSB: "Bomba yüklü su tankeri imha edildi"
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankerinin imha edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:55 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankerinin imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/ YPG'nin masum sivilleri hedef alan kanlı saldırı planı, köpekli bomba arama timinin dikkati sayesinde engellendi. Barış Pınarı bölgesinde bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankeri SAS Timimizin koordinesinde kontrollü şekilde imha edildi" denildi.
(İHA)
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