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MSB: Bombalı araç saldırını gerçekleştiren terörist yakalandı
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin El Bab kentinde, 18 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı bomba yüklü araçlı saldırıyı gerçekleştiren teröristin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonu ile yakalandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:18 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin El Bab kentinde, 18 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı bomba yüklü araçlı saldırıyı gerçekleştiren teröristin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonu ile yakalandığını açıkladı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "El Bab'da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de yaralayan PKK/YPG terör örgütüne karşı El Bab halkı gösteriler yaparak tepkilerini ortaya koydu. Bombalı araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG'li terörist MİT'in başarılı operasyonu ile yakalandı" denildi.
ANKARA, -
Son dakika: El Bab'ta 18 sivili katleden terörist, MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandı Milli Savunma Bakanlığı: "El Bab'da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de... İYİ Partili Aytun Çıray: AK Parti'nin yanlış dış siyaseti Türkiye'nin milli siyaseti değildir Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Yıldız Kenter' için başsağlığı mesajı