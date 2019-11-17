Son Dakika Haberleri: MSB: Bombalı araç saldırını gerçekleştiren terörist yakalandı
Son Dakika Güncel MSB: Bombalı araç saldırını gerçekleştiren terörist yakalandı - Son Dakika

MSB: Bombalı araç saldırını gerçekleştiren terörist yakalandı

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin El Bab kentinde, 18 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı bomba yüklü araçlı saldırıyı gerçekleştiren teröristin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonu ile yakalandığını açıkladı.

MSB: Bombalı araç saldırını gerçekleştiren terörist yakalandı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin El Bab kentinde, 18 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı bomba yüklü araçlı saldırıyı gerçekleştiren teröristin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonu ile yakalandığını açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "El Bab'da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de yaralayan PKK/ YPG terör örgütüne karşı El Bab halkı gösteriler yaparak tepkilerini ortaya koydu. Bombalı araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG'li terörist MİT'in başarılı operasyonu ile yakalandı" denildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Savunma Bakanlığı: "El Bab'da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de...
İYİ Partili Aytun Çıray: AK Parti'nin yanlış dış siyaseti Türkiye'nin milli siyaseti değildir Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Yıldız Kenter' için başsağlığı mesajı Enes Ünal sosyal medyayı salladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 00:20:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: Bombalı araç saldırını gerçekleştiren terörist yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]