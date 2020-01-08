MSB: Bombalı araç saldırısında dört kahraman silah arkadaşımız şehit oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Bombalı araç saldırısında dört kahraman silah arkadaşımız şehit oldu - Son Dakika

MSB: Bombalı araç saldırısında dört kahraman silah arkadaşımız şehit oldu

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında bombalı araç saldırısı sonucunda, 4 askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB: Bombalı araç saldırısında dört kahraman silah arkadaşımız şehit oldu, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında bombalı araç saldırısı sonucunda, 4 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 08 Ocak 2020 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,


Barış Pınarı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray'ın Mert Çetin için Roma'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu Davutoğlu'ndan 17-25 Aralık açıklaması: 3 bakanı yüce divan için ikna ettim, Tayyip Bey 'yapmayın' dedi İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Haberleri
03:50 Hafter milislerinden, Trablus'ta füze ve top atışıyla saldırı - Son Dakika
03:48 Şehit Piyade Uzman Çavuş Akbulut'un ailesine acı haber ulaştırıldı - Son Dakika
03:35 New York'ta "savaşa hayır" protestosu - Son Dakika
02:24 "Sıfır Bir" filmi için gala düzenlendi - Son Dakika
02:14 İtalya'dan Hafter'e "siyasi çözüm ve askeri seçenekten vazgeçin" çağrısı - Son Dakika
00:06 İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
00:00 Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 04:24:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB: Bombalı araç saldırısında dört kahraman silah arkadaşımız şehit oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]