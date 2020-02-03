MSB: "Bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa... - Son Dakika

MSB: "Bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa...

6 saat önce

MSB: "Bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır.

MSB:

MSB: "Bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:56 Kaynak: AA
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Son Dakika

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