MSB: "Bugüne kadar Hakkâri'de 29, Şırnak'ta 8 olmak üzere toplam 37 modüler üs bölgesi tesis... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Bugüne kadar Hakkâri'de 29, Şırnak'ta 8 olmak üzere toplam 37 modüler üs bölgesi tesis... - Son Dakika

MSB: "Bugüne kadar Hakkâri'de 29, Şırnak'ta 8 olmak üzere toplam 37 modüler üs bölgesi tesis...

6 saat önce

MSB: "Bugüne kadar Hakkari'de 29, Şırnak'ta 8 olmak üzere toplam 37 modüler üs bölgesi tesis edilmiştir.

MSB:

MSB: "Bugüne kadar Hakkari'de 29, Şırnak'ta 8 olmak üzere toplam 37 modüler üs bölgesi tesis edilmiştir. Söz konusu tesisler güvenlikli elektronik algılama ve silah sistemleri ile desteklenmektedir." - ANKARA

Hakkari, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:02 Kaynak: İHA
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