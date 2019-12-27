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MSB: "Bugüne kadar Hakkâri'de 29, Şırnak'ta 8 olmak üzere toplam 37 modüler üs bölgesi tesis...
6 saat önce
MSB: "Bugüne kadar Hakkari'de 29, Şırnak'ta 8 olmak üzere toplam 37 modüler üs bölgesi tesis edilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:02 Kaynak: İHA
MSB: "Bugüne kadar Hakkari'de 29, Şırnak'ta 8 olmak üzere toplam 37 modüler üs bölgesi tesis edilmiştir. Söz konusu tesisler güvenlikli elektronik algılama ve silah sistemleri ile desteklenmektedir." - ANKARA
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