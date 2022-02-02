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Son dakika haberi: MSB: Irak ve Suriye kuzeyinde terör yuvalarına karşı 'Kış Kartalı Hava Harekatı' icra edilmiştir - Son Dakika

Son dakika haberi: MSB: Irak ve Suriye kuzeyinde terör yuvalarına karşı 'Kış Kartalı Hava Harekatı' icra edilmiştir

02.02.2022 01:35
Son dakika haberi: MSB: Irak ve Suriye kuzeyinde terör yuvalarına karşı 'Kış Kartalı Hava Harekatı' icra edilmiştir

Son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "?Irak ve Suriye kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı Kış Kartalı Hava Harekatı icra edilmiştir" açıklamasında bulundu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "? Irak ve Suriye kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı Kış Kartalı Hava Harekatı icra edilmiştir" açıklamasında bulundu.

MSB'den yapılan açıklamada, Irak ve Suriye kuzeyinde bulunan teröristlerin üst bölgelerine operasyon düzenlendiği belirtilerek "PKK/KCK/ YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak ve Suriye Kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak ve Suriye Kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı Kış Kartalı Hava Harekatı icra edilmiştir" ifadeleri kaydedildi.

'SİVİL HALKIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİN KORUNMASINA HASSASİYET GÖSTERİLMİŞTİR'Yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: "İcra edilen Kış Kartalı Harekatı'nda; ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kampları hedef alınmıştır. Harekatın planlama ve icrasında, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir. ?Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekat sonrası tüm uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüştür. ?Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir."

Haber:  Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


Son dakika haberi: MSB: Irak ve Suriye kuzeyinde terör yuvalarına karşı 'Kış Kartalı Hava Harekatı' icra edilmiştir
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Mühimmat, Milli, TSK, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: MSB: Irak ve Suriye kuzeyinde terör yuvalarına karşı 'Kış Kartalı Hava Harekatı' icra edilmiştir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: MSB: Irak ve Suriye kuzeyinde terör yuvalarına karşı 'Kış Kartalı Hava Harekatı' icra edilmiştir - Son Dakika
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