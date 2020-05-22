Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Piyade Albay Olcay Denizer, tarafından yapılan açıklama ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca, 2019 yılının genel değerlendirmesi kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Piyade Albay Olcay Denizer, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)

MSB: "(Celp işlemlerinin başlaması) Sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Mayıs'ta e-Devlet üzerinden duyurulacak."

MSB: "(Celp işlemleri) Sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacak."

MSB: "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan bugüne 19 bin 495 kişi TSK'dan ihraç edildi, 4 bin 682 kişi hakkında adli ve idari süreç devam ediyor."