Milli Savunma Bakanlığı, PKK/ YPG'li teröristlerin Cerablus merkezde sivillere yönelik bombalı araç saldırısı yaptığını açıkladı.



Saldırıda 1'i çocuk olmak üzere toplam 9 sivil yaralandı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kana susamış PKK/YPG'li teröristler Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bulunan Cerablus merkezinde yine bombalı araç patlattı. Teröristlerin günlük yaşantısına devam eden masum sivilleri hedef aldığı saldırıda 1'i çocuk olmak üzere toplam 9 sivil yaralandı." - ANKARA