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MSB: "Çeşitli kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre 101 rejim unsurunun etkisiz hale...
6 saat önce
MSB: "Çeşitli kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre 101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 3 tank ve 2 top/havan mevziinin tahrip edildiği, ayrıca 1 helikopterin isabet aldığı öğrenilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:06 Kaynak: İHA
MSB: "Çeşitli kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre 101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 3 tank ve 2 top/havan mevziinin tahrip edildiği, ayrıca 1 helikopterin isabet aldığı öğrenilmiştir." - ANKARA
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