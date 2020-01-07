MSB: "Çetin kış şartlarında varlığımızın teminatı için buradayız" - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat MSB: 'Çetin kış şartlarında varlığımızın teminatı için buradayız' - Son Dakika

MSB: "Çetin kış şartlarında varlığımızın teminatı için buradayız"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, karla kaplı dağlarda terörle mücadele operasyonlarını sürdüren Mehmetçiğin yaptığı çalışmalarla verdiği mücadeleye yer verdi.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, karla kaplı dağlarda terörle mücadele operasyonlarını sürdüren Mehmetçiğin yaptığı çalışmalarla verdiği mücadeleye yer verdi.

Bakanlığın Twitter hesabından, Mehmetçiğin, kış mevsiminde karla kaplı yüksek rakımlı alanlarda yaptığı çalışmaları gösteren bir video yayımlandı.

"Vatanın her bir köşesinde bir bayrak, her bir bayrağın gölgesinde bir Türk askeri vardır! Çetin kış şartlarında varlığımızın teminatı için buradayız." ifadeleri ile başlayan videoda, Hakkari'deki Soğuk Tepe Hudut Taburu, 2080 rakımlı Tepe Üs Bölgesi, Tepeşin Tepe Üs Bölgesi, Glini Üs Bölgesi ve Tuğtepe Üs Bölgesi ile Hakurk'taki Şahin Tepe Üs Bölgesi'nde yapılan çalışmaların görüntüleri yer aldı.

Videoda Mehmetçiğin yoğun kar yağışı altında gerçekleştirdiği arazi arama tarama faaliyetleri ile terörle mücadele operasyon görüntülerine yer verildi.

Twitter, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeni yılla birlikte tapuda yeni dönem başladı!
Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Oltion Bilalli Balıkesirspor'la sözleşme imzaladı Arda Turan'dan ayrılık açıklaması: Yeni bir sayfa açmak istedim Sevda Demirel'in sevgilisi Neslihan Doğrusöz'ün eski ilişkisi için yaptığı yorumlar ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
16:42 Bakan Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Abdelaziz Djerad ile görüştü - Son Dakika Haber
16:40 Porto Riko'da 6.4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika Haber
16:37 Ghosn'un eşi için tutuklama emri - Son Dakika Haber
16:37 Isı kaybını engelleyecek çözümler üretelim - Son Dakika Haber
16:36 Gasptan 2 tutuklama - Son Dakika Haber
16:24 Kasım Süleymani'nin cenazesi akıllara Ayetullah Humeyni'nin cenazesini getirdi - Son Dakika Haber
16:13 Şiddetli yağışların etkili olduğu Mersin'de ölü sayısı ikiye yükseldi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 16:43:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB: "Çetin kış şartlarında varlığımızın teminatı için buradayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]