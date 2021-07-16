MSB: "Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde bir üsse taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklardı.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde bir üsse taciz ateşi açan 7 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklardı. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesinde Başilhaya Üs Bölgesi'ne taciz atışı yapan teröristlere karşılık verildiği ve 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerin 3'ünün ise Kandil kadrosundan olduğunun belirlendiği kaydedildi. (Mevlüt İşli/İHA)

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