MSB: "Çığ felaketi nedeniyle kar altında kalan vatandaşlarımızı arama-kurtarma çalışmalarına destek... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Çığ felaketi nedeniyle kar altında kalan vatandaşlarımızı arama-kurtarma çalışmalarına destek... - Son Dakika

MSB: "Çığ felaketi nedeniyle kar altında kalan vatandaşlarımızı arama-kurtarma çalışmalarına destek...

6 saat önce

MSB: "Çığ felaketi nedeniyle kar altında kalan vatandaşlarımızı arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla AFAD ve jandarma personelini Van'a ulaştıracak olan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Ankara'dan havalandı.

MSB:

MSB: "Çığ felaketi nedeniyle kar altında kalan vatandaşlarımızı arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla AFAD ve jandarma personelini Van'a ulaştıracak olan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Ankara'dan havalandı." - ANKARA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:05 Kaynak: İHA
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