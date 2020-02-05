MSB: "Çığ felaketi nedeniyle kar altında kalan vatandaşlarımızı arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla AFAD ve jandarma personelini Van'a ulaştıracak olan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Ankara'dan havalandı." - ANKARA