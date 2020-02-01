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MSB: "Çin'in Vuhan kentinden gelen ve Etimesgut/Ankara'ya inen uçağımızı ve malzemeleri arındırma...
6 saat önce
MSB: "Çin'in Vuhan kentinden gelen ve Etimesgut/Ankara'ya inen uçağımızı ve malzemeleri arındırma işlemine tabi tutacak olan Hava Kuvvetlerimize ait KBRN uzmanları hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:37 Kaynak: İHA
MSB: "Çin'in Vuhan kentinden gelen ve Etimesgut/ Ankara'ya inen uçağımızı ve malzemeleri arındırma işlemine tabi tutacak olan Hava Kuvvetlerimize ait KBRN uzmanları hazırlıklarını tamamladı." - ANKARA
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