MSB: "Çin'in Vuhan kentinden gelen ve Etimesgut/Ankara'ya inen uçağımızı ve malzemeleri arındırma... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Çin'in Vuhan kentinden gelen ve Etimesgut/Ankara'ya inen uçağımızı ve malzemeleri arındırma... - Son Dakika

MSB: "Çin'in Vuhan kentinden gelen ve Etimesgut/Ankara'ya inen uçağımızı ve malzemeleri arındırma...

6 saat önce

MSB: "Çin'in Vuhan kentinden gelen ve Etimesgut/Ankara'ya inen uçağımızı ve malzemeleri arındırma işlemine tabi tutacak olan Hava Kuvvetlerimize ait KBRN uzmanları hazırlıklarını tamamladı.

MSB:

MSB: "Çin'in Vuhan kentinden gelen ve Etimesgut/ Ankara'ya inen uçağımızı ve malzemeleri arındırma işlemine tabi tutacak olan Hava Kuvvetlerimize ait KBRN uzmanları hazırlıklarını tamamladı." - ANKARA

Etimesgut, Ankara, Wuhan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:37 Kaynak: İHA
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