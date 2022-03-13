MSB, Türkiye ve Pakistan ortaklığında icra edilen "Cinnah-2022" tatbikatından görüntüler paylaştı - Son Dakika

MSB, Türkiye ve Pakistan ortaklığında icra edilen "Cinnah-2022" tatbikatından görüntüler paylaştı

ANKARA Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı "Cinnah-2022"nin başarı ile tamamlandığını duyurdu. Bakanlık ayrıca tatbikattan nefes kesen görüntüler paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pakistanlı misafir askeri personelin katılımı ile gerçekleşen ortak tatbikatın başarı ile tamamlandığını duyurdu. Konu hakkında Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Pakistanlı misafir askeri personelin katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı (Cinnah-2022) başarıyla tamamlandı" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan paylaşımda ayrıca tatbikattan nefes kesen görüntülerin bulunduğu bir video klip de yer aldı.