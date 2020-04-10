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MSB: "Covid-19 ile mücadele kapsamında hazırlanan sağlık malzemelerini İngiltere'ye götüren Türk...
19 dakika önce
MSB: "Covid-19 ile mücadele kapsamında hazırlanan sağlık malzemelerini İngiltere'ye götüren Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, Londra'ya iniş yaptı.
MSB: "Covid-19 ile mücadele kapsamında hazırlanan sağlık malzemelerini İngiltere'ye götüren Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, Londra'ya iniş yaptı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:40 Kaynak: İHA
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