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MSB: "Covid-19 ile mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait...
6 saat önce
MSB: "Covid-19 ile mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, İspanya'nın Madrid kentine iniş yaptı.
MSB: "Covid-19 ile mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, İspanya'nın Madrid kentine iniş yaptı." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:40 Kaynak: İHA
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