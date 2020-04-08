MSB: "COVID-19 ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan uçağımız Kosova'ya ulaştı. Uçağımızı Sağlık Bakanı Arben Vitia, Kosova Altyapı, Ulaştırma Bakanı Lumir Abdixhiku, Kosova Cumhurbaşkanı Politik Danışmanı Ardian Arifaj ve Priştine Büyükelçimiz Çağrı Sakar karşıladı." - ANKARA