MSB: Covid-19 tedavisi gören silah arkadaşımız hayatını kaybetti - Son Dakika

MSB: Covid-19 tedavisi gören silah arkadaşımız hayatını kaybetti

MSB: Covid-19 tedavisi gören silah arkadaşımız hayatını kaybettiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Afyon Hava Meydan Komutanlığı'nda görev yapan Hava Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar'ın Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

MSB: Covid-19 tedavisi gören silah arkadaşımız hayatını kaybetti MİLLİ Savunma Bakanlığı, Afyon Hava Meydan Komutanlığı'nda görev yapan Hava Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar'ın Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Afyon Hava Meydan Komutanlığı'nda görev yapan silah arkadaşımız Hava Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar, Covid-19 tedavisi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz" denildi. ANKARA, -



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