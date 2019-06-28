MSB: Çukurca'da 1 asker şehit oldu



Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari Çukurca'da, 28 Haziran 2019 tarihinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

ANKARA,