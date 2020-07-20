MSB: Çukurca'da 2 asker şehit oldu - Son Dakika

MSB: Çukurca'da 2 asker şehit oldu
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca'da üs bölgesine teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı sonucunda 2 askerin şehit olduğunu duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca'da üs bölgesine teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı sonucunda 2 askerin şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari-Çukurca'da 20 Temmuz 2020 tarihinde bir üs bölgemize teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı neticesinde 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ATAK helikopterlerimiz, SİHA'larımız ve ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
Haber: ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 19:00 Kaynak: DHA
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